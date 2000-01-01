حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 26 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: كن منتبهًا ومتيقظًا، يحاول أحد الأشخاص إيقاعك في الخطأ للحدّ من تقدمك.



عاطفيًا: تناقش بعض الأمور العاطفية والمادية مع الشريك على ضوء ما حصل أخيرًا بشأن المصاريف غير المجدية.



صحيًا: العصبية المفرطة في غير مصلحتك أبدًا، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور العالقة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

