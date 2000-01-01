حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 26 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: تقوم بالمساعي الحميدة وتبذل جهدك من أجل توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهمًا.



عاطفيًا: ملاقاة الشريك عند منتصف الطريق مهمة اليوم، وتشكل خطوة إضافية كبيرة نحو عودة المياه إلى مجاريها والاستقرار العاطفي.



صحيًا: راقب ضغطك باهتمام، ولا سيما في حال شعرت بدوخة غير اعتيادية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.





