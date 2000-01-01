حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 26 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: لا تستسلم أمام العقبات التي تعترض طريقك وتابع مسيرتك المهنية الناجحة والمتألقة.

عاطفيًا: تحاول أن تقنع الحبيب ببعض الأمور التي تهم مصير علاقتك به واستمرار نجاحها.

صحيًا: قم بما تشعر أنه مفيد لصحتك، وحاول قدر الإمكان حصر نفسك في أمكنة منعزلة ورطبة.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.