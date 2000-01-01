تعليق العمل في ترميم كاتدرائية نوتردام بعد تزايد خطر التلوث بالرصاص

قالت السلطات الفرنسية المحلية اليوم الخميس، إن العمل على استقرار كاتدرائية نوتردام في باريس بعد اندلاع حريق هائل في أبريل يجب أن يتوقف بسبب المخاطر التي يتعرض لها عمال جراء التلوث بالرصاص.



واحتوى سقف وبرج نوتردام، اللذين دمرهما حريق في 15 أبريل، على كميات كبيرة من الرصاص.



وذكر تقرير صادر عن مفتشى العمل يوم الثلاثاء أن إجراءات تطهير العمال بالموقع من التلوث ليست مناسبة وأن القواعد لا يتم اتباعها بشكل سليم، وفقا لما ذكرته المقاطعة الإقليمية في بيان.



ووفقا للسلطات المحلية، طلب المحافظ ميشيل كادوت من مديرية الشؤون الثقافية الإقليمية وقف العمل بالموقع حتى يتم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة وتدريب الموظفين على النحو المناسب.



ونقلت وكالة فرانس برس الفرنسية عن كادوت قوله إن عملية التوقف ستستمر "عدة أيام".



وأفاد موقع أخبار التحقيقات الفرنسي "ميديا بارت" في وقت سابق من هذا الشهر أن مستويات الرصاص تتجاوز بمقدار 400 إلى 700 مرة الحد القانوني في الأرض حول الكاتدرائية بعد الحريق.



واتهم السلطات الفرنسية بالتستر على المشكلة، لكن السلطات الصحية قالت إن التواصل تم بشكل شفاف.



وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه يريد إعادة بناء كاتدرائية القرن الثاني عشر في مدة طموحة تبلغ خمس سنوات، واقترح بشكل مثير للجدل الاستعاضة عن برج القرن التاسع عشر المدمر بعمل من الهندسة المعمارية الحديثة.



ولا تزال التحقيقات تبحث في سبب الحريق الذي اندلع أثناء العمل على السطح. فيما استبعد المدعون العموميون أن يكون تم عن عمد.