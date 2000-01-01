حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 26 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: تقابل شخصية مهنية مهمة في العمل اليوم، حاول أن تشرح لها أفكارك وآراءك ومشاريعك المستبقلية.

عاطفيًا: تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط عليه أكثر لأن لا قدرة له على ذلك، ولا سيما أنه يمر بوضع مقلق ومضطرب بعض الشيء.

صحيًا: قد يصادفك اليوم ما يزعجك ويثير أعصابك ويبقيك في حال من الاضطراب.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

