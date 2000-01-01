"نماذج المحاكاة وورش العمل".. همزة الوصل بين طلاب البرنامج الرئاسي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعد قبلة للتطوير والتعليم، وتركز من خلال برامجها التدريبية على رفع كفاءة رأس المال البشري.



كما تركز الأكاديمية على منهجية تشاركية في التدريب قائمة على التعلم التفاعلي لتمكين الأفراد والمؤسسات من تطوير المهارات والمعرفة من خلال "المحاضرات، وورش العمل، ونماذج المحاكاة، والحالات العملية، وحلقات الأوراق البحثية"، وتحرص دائما على إعداد وتمكين كوادر متميزة قادرة على قيادة مسيرة التنمية.



وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز ما يميز الأكاديمية الوطنية:



- المرونة والقدرة على مجابهة مختلف التحديات التدريبية.



- توفر لجان من الخبراء على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة.



- تكوّن بنية تحتية فريدة من نوعها في مصر.



- تعتمد على وسائل تكنولوجية غير محدودة.



- تفعل الشراكات المتعددة سواء محلية أو إقليمية أو عالمية.



- تحدد الاحتياجات التدريبية والجدارات الوظيفية بدقة والتي هى حجر الأساس لتصميم البرامج.