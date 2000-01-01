حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 26 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: لا تضيّع وقتك على الأمور التافهة واستغله لإنجاز المهام الموكلة إليك وتحقيق النجاح المنتظر.

عاطفيًا: تنشغل بشؤون متعددة تحتاج إلى تنظيم وترتيب، فتحتل أولوياتك على حساب الشريك الذي تهمله بعض الشيء.

صحيًا: ابتعد عن الانفعالات حتى لا تنفس غضبك على الأشخاص الخطأ.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

