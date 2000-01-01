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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 26 يوليو 2019

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:17 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تقابل شخصية مهنية مهمة في العمل اليوم، حاول أن تشرح لها أفكارك وآراءك ومشاريعك المستبقلية.
عاطفيًا: تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط عليه أكثر لأن لا قدرة له على ذلك، ولا سيما أنه يمر بوضع مقلق ومضطرب بعض الشيء.
صحيًا: قد يصادفك اليوم ما يزعجك ويثير أعصابك ويبقيك في حال من الاضطراب.

الثور
مهنيًا: لا تستسلم أمام العقبات التي تعترض طريقك وتابع مسيرتك المهنية الناجحة والمتألقة.
عاطفيًا: تحاول أن تقنع الحبيب ببعض الأمور التي تهم مصير علاقتك به واستمرار نجاحها.
صحيًا: قم بما تشعر أنه مفيد لصحتك، وحاول قدر الإمكان حصر نفسك في أمكنة منعزلة ورطبة.

الجوزاء
مهنيًا: خسائر مادية محدودة يكون سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة تفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض.
عاطفيًا: عليك تقويم الأوضاع العاطفية وسط بلبلة أو عدائية تحيط بك، وتوقع تصرفات نابية تصدر عن الشريك.
صحيًا: برهن للجميع أن اتباعك حمية غذائية سليمة وممارسة المشي يأتيان بالنتائج المرجوة صحيًا.

السرطان
مهنيًا: تقوم بالمساعي الحميدة وتبذل جهدك من أجل توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهمًا.
عاطفيًا: ملاقاة الشريك عند منتصف الطريق مهمة اليوم، وتشكل خطوة إضافية كبيرة نحو عودة المياه إلى مجاريها والاستقرار العاطفي.
صحيًا: راقب ضغطك باهتمام، ولا سيما في حال شعرت بدوخة غير اعتيادية.

الأسد
مهنيًا: كن منتبهًا ومتيقظًا، يحاول أحد الأشخاص إيقاعك في الخطأ للحدّ من تقدمك.
عاطفيًا: تناقش بعض الأمور العاطفية والمادية مع الشريك على ضوء ما حصل أخيرًا بشأن المصاريف غير المجدية.
صحيًا: العصبية المفرطة في غير مصلحتك أبدًا، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور العالقة.

العذراء
مهنيًا: حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال، لكن لا تستلم أي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة.
عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بازدهار على الصعيد العاطفي، وتتاح لك فرصة جديدة، وتنسجم مع الشريك إلى أقصى درجة.
صحيًا: القلق الذي يحرمك النوم سببه ضغوط العمل الكبيرة.

الميزان
مهنيًا: تتلطف أجواء المفاوضات والاستشارات وتكون الأجواء جيّدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقًا.
عاطفيًا: تستمر الظروف الإيجابية مخيّمة على سمائك، وتحديدًا حتى تاريخ نهاية فصل الصيف.
صحيًا: إياك والتقاعس والتكاسل عن القيام بكل ما يسهم في تحسين امورك الصحية وحذار المضاعفات.

العقرب
مهنيًا: ليس مطلوبًا منك دعم أطراف مشبوهة ضدّ من معهم الحق، فحذار.
عاطفيًا: تشعر بالثقة الكبيرة ويؤدي الشريك دورًا إيجابيًا في إيجاد المخارج والحلول لبعض العراقيل.
صحيًا: لا تعكّر صفو الأجواء السائدة في محيطك والمنعكسة إيجابًا على وضعك الصحي.

القوس
مهنيًا: لقاءات ومشاورات تنعكس إيجابًا على صعيد العمل، وهذا يعزز موقعك من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا.
عاطفيًا: لا تفهم الأمور بالمقلوب، فلا الشريك يشكّك في صدق عواطفك ولا أنت من أصحاب الهواجس.
صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن،عليك الصبر قليلًا.

الجدي
مهنيًا: تحصل على أرباح مالية كبيرة نتيجة استثماراتك في المجال العقاري، وتعتمد على الحقائق ولا تتبع حدسك فقط.
عاطفيًا: أنت غير مبالٍ بمحاولات الشريك لفت نظرك، امنحه المزيد من الاهتمام.
صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو إلى البحر.

الدلو
مهنيًا: لا تضيّع وقتك على الأمور التافهة واستغله لإنجاز المهام الموكلة إليك وتحقيق النجاح المنتظر.
عاطفيًا: تنشغل بشؤون متعددة تحتاج إلى تنظيم وترتيب، فتحتل أولوياتك على حساب الشريك الذي تهمله بعض الشيء.
صحيًا: ابتعد عن الانفعالات حتى لا تنفس غضبك على الأشخاص الخطأ.

الحوت
مهنيًا: تجتاز هذا اليوم بسلام، وتسير الأمور بطريقة أكثر إيجابية، ويحمل إليك بعض المشاريع الجديدة والنتائج المرضية.
عاطفيًا: يطرأ جديد فيحد من بعض الطموحات والحماسة، ويجعلك ميالًا إلى الرتابة والهدوء ومراوحة المكان.
صحيًا: أبذل جهدًا مضاعفًا حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد.
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