لاعب برشلونة السابق يمدح موهبة ريال مدريد

مدح آندريس إنييستا، لاعب خط وسط برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي، تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الشاب.



وانضم كوبو لصفوف فريق "الكاستيا" بريال مدريد، بعد صراع مع برشلونة، ويتواجد حاليًا مع الفريق الأول في المُعسكر الإعدادي للموسم الجديد.



وقال إنييستا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كوبو موهبة رائعة، لأنه جعل لنفسه مكانا في ناد كبير مثل ريال مدريد".



وأضاف: "أنا أعرفه لأنني لعبت ضده الموسم الماضي، فهو موهبة رائعة ولديه مستقبل واعد".



وعن خطأ برشلونة بعدم ضمه، أجاب: "الوقت سيُخبرنا ذلك، وأعتقد أنه لم يرغب في ذلك، أو لم يتعامل مع الأمر كما هو متوقع، لكن البارسا فوق أي شيء".



واختتم بالحديث عن ريال مدريد، قائلا: "هو ناد لديه موهبة تنافسية فطرية، تجعله يُقاتل من أجل كل الألقاب، ودائمًا قوي".