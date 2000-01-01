مبابي يتطلع لتحقيق 4 أحلام في 2020

يتطلع الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى تحقيق أحلام كبيرة خلال العام المقبل 2020.



وقال مبابي لوسائل الإعلام الصينية، على هامش مشاركته في الكشف عن قمصان سان جيرمان للموسم الجديد، اليوم الخميس "كل الألقاب والجوائز هدف لأي لاعب"، وذلك ردًا على أمنيته في الفوز بالكرة الذهبية.



وأضاف المهاجم الشاب "هناك من يتطلع للجوائز الفردية، كما يوجد أيضًا من يقدم كل ما لديه، من أجل الفوز بها".



وأشار "هناك مراحل أولية، لا أقصد فردية بل جماعية، مثل الفوز بالتشامبيونزليج ولقب اليورو، وربما دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، سعيا لإنهاء مسيرتي بحصد كل البطولات الممكنة".



وسبق أن صرح كيليان مبابي برغبته في المشاركة مع منتخب فرنسا في أولمبياد طوكيو 2020.



وانتقل مبابي للإشادة بالمدير الفني توماس توخيل، مضيفًا "لقد أحدث طفرة ويحظى باحترام جميع اللاعبين، والكل يقاتل من أجله".



وتابع "قبل قدوم توخيل، كان البي إس جي معروفًا بالاعتماد على خطة واحدة، والآن نجيد تنفيذ أكثر من خطة".



وأتم "عاما بعد عام أتطلع للأفضل دائمًا، إنها المرة الأولى التي أستفيد من فترة إعداد بدني كاملة، وأتطلع لبداية قوية في الموسم الجديد".