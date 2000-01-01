أسعار الجبس اليوم.. "مصر سيناء" بـ766 جنيهًا للطن

استقرت أسعار الجبس، اليوم الجمعة، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، و"البلاح" 818 جنيهًا للطن، و"الدولية" 740 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 787 جنيهًا للطن، و"مصر سيناء" 766 جنيهًا للطن.



وسجل جبس "أكسبريس" 822 جنيهًا للطن، و"السويس" 804 جنيهات للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 905 جنيهات للطن.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.