بالأسماء.. حركة تنقلات الشرطة لقيادات القليوبية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الخميس، حركة تنقلات وترقيات الشرطة، والتي شملت عدد من قيادات القليوبية.



وتقرر تعيين اللواء طارق العجيزي مديرًا لأمن القليوبية ندبًا من حكمدار المحافظة، واللواء علاء عزمي نائبًا لمدير الأمن، واللواء السيد يوسف نائبًا لمدير الأمن لقطاع الجنوب، واستمرار اللواء هشام سليم مديرًا لإدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعميد حازم عزت رئيسًا لمباحث القليوبية، خلفا للعميد يحيى راضي، الذي نقل إلى محافظة أسيوط.



كما تم ترقية اللواء أسامة عبدالفتاح من مأمور العبور، إلى مساعد فرقة بمديرية الأمن، واللواء حسين جندية من مأمور مركز بنها إلى مساعد فرقة بالمديرية.



ونقل كلا من اللواءات محمد أبو المجد نائبا لمدير أمن المنيا، وأيمن لقيه نائبا لمدير أمن كفرالشيخ، وماهر عبدالعزيز نائب قطاع بالبحيرة، وحازم الذهبي نائب قطاع بالغربية، والعقيد محمد عبد الهادي والعقيد أيمن جابر للأمن العام.