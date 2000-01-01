بومبيو: سأذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.



وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى طهران، قال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".