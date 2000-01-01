ذوو الاحتياجات الخاصة يحتفلون بذكرى ثورة يوليو على شاطئ البحر بالعريش

نظمت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم مهرجانا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.



أقيم المهرجان على شاطئ البحر بالعريش، بالتنسيق مع مدرسة التربية الفكرية بالعريش، تحت رعاية محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، ووكيل وزارة التربية والتعليم المهندسة ليلى مرتجى، وبرئاسة وإشراف الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وحضور عدد من مديري مدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج والطلاب وأولياء أمورهم.



وتضمن الاحتفال فقرات فنية وشعرية وغنائية ومسابقات، كما تم توزيع الهدايا العينية على الطلاب.