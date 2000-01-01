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الأبراج اليوم

4 مهن مناسبة لمواليد برج العذراء.. تعرف عليها

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:49 ص
برج العذراء
برج العذراء
سلمى بدر
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يعرف مولود برج العذراء بإنه من الشخصيات القوية التي تسطيع فرض وجودها بين الآخرين، بالإضافة إلى لنشاط الذي يتمتع به فى كل الأوقات والشجاعة لأخذ قرارات مصيرية في حياته، كما أنه يتقبل كل النتائج الصادرة عن أعماله إذا كانت سلبية أو إيجابية.

وكشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن المهن المناسبة لمواليد برج العذراء، مؤكدة أن مواليد برج العذراء تكره الإهمال والكسل، كما أن مواليد هذا البرج يسعون إلى التحليل العملي والبحث عن الحلول الضرورية والصحيحة.

وأوضحت خبيرة الأبراج أن المهن المناسبة لبرج العذراء، تتمثل في الأتي:

1- العمل فى مكتبة
يميل مواليد برج العذراء كثيرًا للقراءة واكتشاف الكثير من المعلومات عن مختلف الأشياء التي تدور حول العالم من خلال الكلمات والنصوص، رغم وجود المواقع الالكترونية فهم لا يتخلوا عن حبهم للكتاب، لذلك فإن عمله في مكتبة أو أي عمل آخر مرتبط بالكتب يمكن أن يكون جاذبًا له.

2- الإرشاد الاجتماعي
يعتبر مواليد برج العذراء من أكثر الأبراج التي تحب تقديم النصائح والإرشادات التي تصلح الأوضاع، كما أنهم يعلمون كيفية حل الأمور المعقدة، من هنا تعتبر مهنة الإرشاد الاجتماعى، وخصوصًا للعائلة أو لمرافقة الأزواج من أهم المهن لهذا البرج.

3- المحاماة والاستشارة القانونية
يتميز مواليد برج العذراء بالدقة والتركيز لحل المشاكل التي يعاني منها بعض الأشخاص من حولهم، لذلك تعتبر المحاماة من المهن التي تناسبهم.

4- في المجال الطبي
يمتلك أصحاب برج العذراء شخصيه إنسانية عميقة، تقودهم لمساعدة الآخرين والاهتمام بهم، نجدهم يتوجهوا للمهن التي تصب في الطب والتمريض، كما يمكن أن يختاروا العمل في المجال الطبي النفسي.
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