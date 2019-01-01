أوزيل نجم أرسنال الإنجليزي يتعرض لمحاولة سرقة

تعرض الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لمحاولة سرقة سيارته في أحد شوارع العاصمة الإنجليزية لندن، اليوم الخميس، من قبل عصابة تستقل الدراجات البخارية، حسب ما أفادته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وذكرت الصحيفة أن أوزيل بدا محاصرًا من قبل العصابة، في سيارته رفقة زميله في الفريق البوسني سياد كولاسيناك، الذي خرج من السيارة ليواجه العصابة بشجاعة.



وأضافت الصحيفة أن أوزيل تمكن من الفرار إلى أحد المطاعم القريبة من موقع الحادث، حيث قال شهود أن اللاعب 30 عامًا بدا في غاية الرعب.



ونشرت الصحيفة عبر موقعها الرسمي لقطات فيديو للحادث، والذي يظهر مواجهة كولاسيناك للصين، اللذين ارتديا الخوذات.