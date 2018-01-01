الحكومة الموريتانية توافق على نقل صلاحيات إلى المجالس الجهوية المستحدثة

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الخميس، على نقل الصلاحيات الحكومية إلى المجالس الجهوية التي تم استحداثها في 2017 وتم انتخابها في سبتمبر.2018



وأوضح أحمدو ولد عبدالله، وزير الداخلية، أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم يحدد الطرق القانونية والعملية لنقل صلاحيات وموارد الدولة إلى الجهات.



وأضاف وزير الداخلية أن المشروع يتضمن خمسة فصول هي الصلاحيات والموارد المالية المصاحبة للصلاحيات، والأملاك العامة والخاصة، والمصادر البشرية والمقررات إن دعت الحاجة إليها.



وأشار إلى أنه يجب مراعاة دفتر الالتزامات بين الدولة ورئيس الجهة المعنية في حال نقل الصلاحيات الخاصة بالجهة، بحيث تكون الدولة ملزمة باحترام تنازلها عن القطاعات الواردة في الاتفاق كما تكون الجهة ملزمة أيضا بتطبيقها.



وقال إنه يتعين على الجهات المعنية احترام الصلاحيات المنقولة والإطار القانوني، واحترام ما حددته الدولة ولم يدخل في المجال العام لسياساتها كالإصلاح الترابي، مبينا أن المهام المخصصة للجهة وردت في القانون كالمشاركة في إعداد المخطط الجهوي وإعداد وتنفيذ البرامج التنموية الجهوية والمشاركة في إعداد مخصصات رئيسية للاستصلاح والعمران وتشجيع وتطوير النقل الطرقي للجهة والمساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات البنى التحتية والمساهمة في فك العزلة.



وتم استحداث المجالس الجهوية وانتخابها بعد إلغاء مجلس الشيوخ، الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني.