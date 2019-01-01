ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 658 جنيها مقابل 655 جنيها خلال تعاملات أمس بنحو 3 جنيهات.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ "الدستور" أن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى 564 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 752 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5264 جنيها.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.03 دولار للأوقية، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1422.60 دولار.