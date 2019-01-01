الاتحاد السوري يختار ملعبه الافتراضي في التصفيات المشتركة

كشف اتحاد الكرة السوري، أنه اعتمد الإمارات، ملعبه الافتراضي، في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



وقال الاتحاد السوري، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك "أكد فادي دباس رئيس اتحاد الكرة، اعتماد الإمارات العربية المتحدة، أرضًا لنسور قاسيون في التصفيات المشتركة".



أضاف "هذا القرار جاء بعد ترحيب وموافقة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".