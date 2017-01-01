محافظ بنك جنوب أفريقيا المركزي ينتقد الجدل بشأن ملكية البنك الخاصة

يستعد مساهمو بنك الاحتياط (المركزي) في جنوب أفريقيا لاجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم غد الجمعة، في وقت سخر فيه محافظ البنك ليسيتيا كانياجو من الجدل بشأن من يمتلك هذه المؤسسة باعتباره وسيلة للإلهاء عن المشاكل الحقيقية التي يواجهها اقتصاد جنوب أفريقيا.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، سيكون اجتماع الجمعية العمومية، هذا هو الثاني منذ أن قرر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في ديسمبر عام 2017 بضرورة تأميم البنك المركزي، وهو واحد من عدد قليل من البنوك العالمية المملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص.



وفي حين أوضح الرئيس سيريل رامافوسا أن هذا (التأميم) سيتم تنفيذه في مرحلة ما، فإن العملية التي ستتطلب تغييرا في قانون بنك الاحتياط واتفاق بشأن سعر أسهمه، لم تشهد أي تحرك إلى الأمام.



ومع ذلك، تشير الأخبار إلى انكماش الاقتصاد بأقصى معدل في عشر سنوات في الربع الأول ما دفع كانياجو والبنك المركزي للتعرض لانتقادات متجددة من النقابات العمالية، وبعض كبار الأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الذين يرغبون في خفض أسعار الفائدة.



ويقولون إن الدافع وراء انخفاض التضخم في غير محله وأنه يتعين على بنك الاحتياطي بذل المزيد لتعزيز النمو الاقتصادي، وأن إلغاء حاملي الأسهم من القطاع الخاص جزء مهم من تغيير طريقة عمل البنك.



وحذر كانياجو في خطاب ألقاه يوم الأربعاء من أن الجدل بشأن حيازة الأسهم تمثل ضررا أكبر بالاقتصاد مما ينبغي.