الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بريطانيا تبدأ مرافقة جميع سفنها عبر مضيق هرمز

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:52 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
بدأت بريطانيا في إرسال سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير في السياسة أعلن اليوم الخميس بعدما قالت الحكومة سابقا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا منذ احتجاز طهران ناقلة ترفع علم بريطانيا في المضيق يوم الجمعة. وجاء ذلك التحرك بعد احتجاز القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق قالت بريطانيا إنها كانت متجهة إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي.

ونفذت الفرقاطة البريطانية (مونتروز) الموجودة حاليا في المنطقة أول مهمة بموجب السياسة الجديدة مساء أمس.
وقال متحدث باسم الحكومة "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف".

وتابع قائلا في بيان "حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها".
وفي وقت سابق نصحت الحكومة السفن التي ترفع العلم البريطاني بتجنب المرور عبر مضيق هرمز قدر الإمكان وإخطار البحرية إذا كانت مضطرة لعبوره، لكنها كانت قد قالت إنها لن تقدر على مرافقة كل سفينة.

وتسعى بريطانيا إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران للناقلة والذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل "قرصنة الدولة".

ولا يرجع هذا التغير في السياسة إلى تحول تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون. وذكر مسؤول طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة كانت تعمل على الخطة منذ بضعة أيام.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز يكتب: المرعوب.. لماذا يخاف أيمن نور؟

منذ حوالي 8 ساعات

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه مصروفات مدرسية لـ"توأم زينة"

منذ حوالي 9 ساعات

صرف علاوة 10% للعاملين بالكهرباء والمياه من أول يوليو الجارى

منذ حوالي 11 ساعة

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية

ستوديو

جنات تنعى فاروق الفيشاوي: ادعوله

"مع السلامة يا حاوي".. شيرين رضا تنعى فاروق الفيشاوي

شريف عرفة: أحاول تنفيذ فيلم مثل "الممر" منذ 40 عاما

السبت.. منير يحيى حفلا بمهرجان "جرش" في الأردن

ads

رياضة

أوزيل نجم أرسنال الإنجليزي يتعرض لمحاولة سرقة

الاتحاد السوري يختار ملعبه الافتراضي في التصفيات المشتركة

ريال مدريد يتعرض لضربة أخرى بإصابة الوافد الجديد فيرلان مندي

المدير الفني للزمالك يطالب اللاعبين بـ"مصالحة الجماهير" والفوز على الأهلي

الرئيس نيوز

المعارضة السودانية: التوافق على تحقيق «سلام شامل» في مناطق النزاع

ريهام سعيد: حصلت لي "معجزة"

عضو مجلس "الصيادلة": معدومو الضمير يعطون حبوب "منع الحمل" للدواجن

هيئة الأرصاد: طقس غد "الجمعة" بالدرجات

منوعات

علماء الأحياء يعثرون على بكتيريا خطيرة داخل التفاح

فوائد عديدة لتناول الليمون.. تعرف عليها

تجاهل وجبة الإفطار يعرضك لخطر كبير

فلكيون: نجم عملاق في طريقه للزوال يقدم نظرة مسبقة عن مصير الشمس

كشكول

٥٪ منح مجانية من الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة

تعليم الغربية: الاستراحات جاهزة لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

بدء اختبارات القدرات لشهادات المعادلات.. السبت

نظام جديد لتنسيق الجامعات الخاصة العام المقبل

إسلام سياسي

تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا

قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا

داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى

نورا.. قناصة داعش الحسناء التي ظهرت في العراق من جديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: متتالية التداعي

"كيفية التغلب علي التلوث" بثقافة أحمد بهاء الدين

"الآثار الاجتماعية والسيسيولوجية لثورة 23 يوليو" بثقافة القاهرة

ختام البرنامج التدريبي "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي" بقصور الثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك