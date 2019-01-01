إحباط بيع 7 آلاف لتر وقود بالسوق السوداء

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



أسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط (8) قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى (7000) لتر "سولار، بنزين"بنطاق محافظات "الشرقية، بنى سويف، البحر الأحمر".



كما شملت الحملة ضبط ( 6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى بإجمالى 7000 لتر- قضية عدم مزاولة نشاط –قضية عدم انتظام سجل 21 بترول).



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استكمال الحملات.