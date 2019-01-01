شرطة التموين تضبط 17 قضية اسطوانات بوتاجاز خلال 24 ساعة
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:35 م
عمرو المزيديطباعة
تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط (17) قضية اسطوانات بوتاجاز بـ (308) اسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة، البحيرة، المنوفية، دمياط، الشرقية، المنيا، أسيوط، قنا، أسوان".
شملت (11قضية بلغت مضبوطاتها "206" إسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، 2 قضية إستخدام إسطوانات فى غير الغرض بلغت مضبوطاتها 2 اسطوانة، 2 قضية التصرف بالبيع بمضبوطات بلغت 100 اسطوانة – 2 قضية عدم مزاولة النشاط) تم تحريرالمحاضر اللازمة ضد المخالفين.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النياة العامة، وجار استكمال الحملات.
أسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط (17) قضية اسطوانات بوتاجاز بـ (308) اسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة، البحيرة، المنوفية، دمياط، الشرقية، المنيا، أسيوط، قنا، أسوان".
شملت (11قضية بلغت مضبوطاتها "206" إسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، 2 قضية إستخدام إسطوانات فى غير الغرض بلغت مضبوطاتها 2 اسطوانة، 2 قضية التصرف بالبيع بمضبوطات بلغت 100 اسطوانة – 2 قضية عدم مزاولة النشاط) تم تحريرالمحاضر اللازمة ضد المخالفين.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النياة العامة، وجار استكمال الحملات.