"الوطنية للتدريب".. أكاديمية بفلسلفة منهجية للخروج عن الدراسة النمطية

واجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب تحدي كبير منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها، لكن كان لها فلسلفة منهجية للخروج عن الدراسة النمطية للجانب العملي الذي يساهم في تقدم الشعوب.



يرتكز التدريب في الأكاديمية الوطنية على التنافسية، وتصميم البرامج التدريبية يعتمد بصفة أساسية على الفهم الواعي لاحتياجات المتدربين والمعايير الوظيفية، بالإضافة إلى الجدارات التقنية والمواصفات الشخصية والسلوكية اللازمة لتحقيق أفضل آداء وظيفي.



ولا تركز المواد على ذلك فقط، لكن هناك مجموعة من الأنشطة الترفيهية سواء الثقافية أو الرياضية أو الفنية لكل برنامج على حدة، للارتقاء بها وتحقيق الأهداف المرجوة منها لتصل إلى السلوكيات التي يتبعها الطلاب في حياتهم ومع بعضهم أيضا.



وركزت الأكاديمية على الرحلات الميدانية والفاعليات الثقافية وزيارات المواقع الأثرية والمؤتمرات والمسابقات والأنشطة الرياضية وحلقات النقاش عن أهم الأماكن الحيوية في مصر.