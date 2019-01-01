ضبط 675 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية بالإسكندرية

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



أسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (675 ستمائة وخسمة وسبعون كيلو جرام "مقطعات لحوم") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بالإسكندرية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النياة العامة، وجار استكمال الحملات.