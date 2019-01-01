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الثقافة

وائل خورشيد يكتب: متتالية التداعي

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:33 م
جريدة الدستور
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كعقد انفرطت حباته، يتداعى كل شيء تلو الآخر في لحظة واحدة، وذلك فقط حينما تنفك عُقدة العُقد التي تجمع طرفيه وتحفظهما فلا ينفلت الأمر.

هكذا نحن يا لوسيفر، كالقابضين على الأشياء حتى نبقيها معا، لأننا نعرف جيدا، أن مرة واحدة نسمح فيها لشيء واحد منهم بالخروج، تعني أن الطريق بات ممهدا لغيرها، ثم كل شيء.

حينما نتعامل معك يا لوسي، نقاوم إغراءاتك بشدة - بعضنا يفعل - لأنه في اللحظة التي يقرر فيها أحدنا مسايرتك مرة، سيكون من العسير جدا العودة عن هذا الطريق.

أقول متتالية التداعي لأن هذا ما يحدث، حينما ينفرط العقد، يكمل طريقه في لحظات، ربما يحدث أحيانا أن لا تنحلًّ العقدة، ولكن ينقطع العقد نفسه، ولكن هنا الحالة مختلفة، والأمر يتعلق بمدى استعدادك وتماسكك، ربما تستعيد توازنك سريعا، وربما تسلم لهذا الحدث العرضي.. قرارك.

حينما ينال من الإنسان التعب، ويتحامل على نفسك حتى النهاية، وما بعد النهاية أيضًا، ثم يصل في الأخير لسور ليس هناك غيره، فيقرر الاستناد عليه ليسترح قليلا، وما أن يضع يديه وحمله عليه، يسقط به، هنا لن يستطع النهوض بسهولة.

الأمور لا تتداعى تباعا، ليس هذا منطقا، فليس هناك اتفاق مسبق بينها، ولكن كل ما في الأمر أنها تكون هناك دوما، موجودة وأنت متعايش معها، حتى تأتي اللحظة التي يوارب فيها الباب، فتتدافع جميعها للخروج، بينما طاقتك لم تعد تحتمل إغلاقه من جديد.

ليس من حل أمامك في تلك الأوقات، إلا أن تستعرض أمام ناظريك ما انفلت، وأن تستجمع قوتك، وتتفهم وضعك، وتفكر في كيفية التعامل مع الأشياء، بعد أن تأخذ استراحة محارب، ثم تعيد الأمور لنصابها من جديد.

يحدث معنا جميعا نفس هذا الشيء، ربما هو يشبه عملية التفريغ والشحن من جديد، وإعادة ترتيب الأولويات والأفكار والاهتمامات، وهو أمر جيد لكن ليس محبب.
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