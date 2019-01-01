المدير الفني للزمالك يطالب اللاعبين بـ"مصالحة الجماهير" والفوز على الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس في إطار الاستعدادات لمواجهة القمة أمام نظيره الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية في ختام بطولة الدوري الممتاز.



وحرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وطالبهم بطوي صفحة التتويج بلقب الدوري، ومصالحة الجماهير بالفوز في مباراة القمة المقبلة على الأهلي من أجل إنهاء البطولة المحلية بصورة مشرفة وقوية، إلى جانب بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة لحصد بطولة الكأس.



من جانبهم تعاهد جميع اللاعبين على تصحيح المسار في الفترة المقبلة، حيث أكدوا - أثناء الاجتماع - أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون بداية تصحيح المسار بحصد الثلاث نقاط والفوز بلقاء القمة.



كما حرص "جلال" على عقد جلسة سريعة مع خالد بو طيب مهاجم الفريق للاطمئنان على حالته البدنية بعد التعافي من إصابة بالركبة، ومعرفة مدى جاهزيته للفترة المقبلة.



وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي لرفع معدلات اللياقة البدنية، فيما أدى مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق، تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم، في إطار تنفيذ البرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.



وشهد المران غياب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق بعد حصوله على راحة بسبب شكواه من آلام في القدم بعد مشاركته في مباراة أمس أمام النادي الإسماعيلي، فيما حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني.