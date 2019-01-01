رئيس المفوضية الأوروبية لجونسون: اتفاق الانسحاب الحالي هو الوحيد الممكن

قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي اليوم إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بأن اتفاق الانفصال الذي وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة في نوفمبر هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع التكتل.



وأضافت المتحدثة مينا أندريفا على تويتر أن يونكر قال لجونسون خلال مكالمة هاتفية إن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي أفكار تقدمها بريطانيا، بشرط أن تكون متماشية مع اتفاق الانسحاب.