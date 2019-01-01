إصابة 11 شخصا في مشاجرتين بالقاهرة

أصيب 11 شخصا فى فى مشاجرتين بالشوم والحجارة، بسبب خلافات الجيرة بمنطقتى الزيتون وحلوان، تم ضبط إطراف المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون بلاغا من احد الأهالي بنشوب مشاجرة وإصابة 6 أشخاص بسبب خلافات الجيرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وتمكنت من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها وتم ل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.



وفى حلوان نشبت مشاجرة أخرى بين عائلتين أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط طرفيها وتحرير المحاضر اللازمة.



تم تحرير محضر لكل واقعة وإحالتهما للنيابات المختصة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.