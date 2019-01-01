أشبيلية ينافس روما على ضم الإسباني سوسو

أبدى فريق أشبيلية الإسباني لكرة القدم اهتمامه بضم اللاعب الإسباني سوسو نجم فريق ميلان الإيطالي، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس.



وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن رامون رودريجيز وشهرته "مونشي"، المدير الرياضي لأشبيلية يضع أنظاره على سوسو 25 عاما، ليدخل النادي الأندلسي السباق على ضم اللاعب مع فريق روما الإيطالي.



ويمتلك سوسو شرطا جزائيا في عقده مع ميلان بقيمة 40 مليون دولار، لكنه يتم تطبيقه فقط بالنسبة للأندية من خارج الدوري الإيطالي.



وأجرى مسؤولو روما مفاوضات مع إدارة ميلان بشأن الحصول على خدمات سوسو، غير أنها لم تكلل بالنجاح حتى الآن.



يذكر أن سوسو سجل ثمانية أهداف، بالإضافة لقيامة بتسع تمريرات حاسمة لزملائه خلال 41 مباراة لعبها مع ميلان في مختلف المسابقات خلال الموسم المنصرم.