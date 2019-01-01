الأسهم الأمريكية تهبط بعد خيبة أمل في النتائج وتصريحات دراجي

تراجعت سوق الأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس عقب موجة من النتائج الفصلية المخيبة للآمال من فورد موتور وشركات أخرى وبعد تصريحات ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي التي خيبت آمال المستثمرين في موقف أشد تيسيرا للسياسة النقدية.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 128.92 نقطة بما يعادل 0.47 بالمئة إلى 27141.05 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.87 نقطة أو 0.53 بالمئة مسجلا 3003.69 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 82.96 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 8238.54 نقطة.