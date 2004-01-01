كوزنتسوفا لن تدافع عن لقبها في بطولة واشنطن للتنس بسبب "التأشيرة"

قالت سفيتلانا كوزنتسوفا، اليوم الخميس، إنها لن تكون قادرة على الدفاع عن لقبها في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل بسبب مشاكل تتعلق بحصولها على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.



وأعلنت اللاعبة الروسية (34 عاما) الفائزة بلقبين كبيرين وتحتل المركز 108 في التصنيف العالمي عبر تطبيق انستجرام انسحابها من البطولة التي ستقام من 27 يوليو الحالي وحتى الرابع من أغسطس المقبل.



وعلقت كوزنتسوفا قائلة "لسوء الحظ مضطرة للغياب عن بطولة واشنطن بسبب مشاكل تتعلق بتأشيرة دخول للولايات المتحدة. أود تقديم اعتذاري للجماهير التي كانت تنتظرني هناك. لم يسبق أن مررت بمثل هذه المشكلة من قبل".



ولم يتسن الحصول على تعقيب من اتحاد لاعبات التنس المحترفات. وحصلت كوزنتسوفا، التي فازت بلقبي أمريكا المفتوحة عام 2004 وفرنسا المفتوحة في 2009، على أحدث ألقابها 18 في فردي السيدات في نسخة العام الماضي حينما أنقذت أربع نقاط للفوز بالمباراة قبل الانتصار على الكرواتية دونا فيكيتش.