حفظ التحقيقات في وفاة سائق وانقلاب سيارته بالمقطم

أمرت نيابة النقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، بحفظ التحقيقات في واقعة وفاة سائق انقلبت سيارته في منحدر جبلي بالمقطم، عقب ورود التحريات وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بالمقطم انقلاب سيارة من أعلى الطريق ونزولها بمنطقة جبلية.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير قائد السيارة، صعدت روحه إلى بارئها، ما أدى لاختلال عجلة القيادة، ونزل من أعلى الطريق بمنطقة جبلية.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، والتي صرحت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها عقب ذلك.