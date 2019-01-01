صحيفة: "تميم" يشتري قصرًا في إسبانيا بـ17 مليون دولار

كشفت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، عن شراء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قصرًا جديدًا في إسبانيا، يطل على قصر الحمراء في غرناطة، مقابل 17 مليون دولار (15.3 مليون يورو)، وتبلغ مساحته أكثر من 6 آلاف متر مربع.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، زار أمير قطر، قصر الحمراء منذ عامين، وأصر على امتلاك منزلًا يقع أمام قصر الحمراء التاريخى، وهو يعد أحد المعالم الشهيرة من العهد الأندلسى، وتحديدًا فى حى "الباسين دى جرانادا".

ورأت الصحيفة أن الأمير القطري سوف يستحوذ على القصر بصفته الشخصية، لافتة إلى قائمة ممتلكاته التي تضم: متاجر "هارودز" في لندن، ومتجر مجوهرات "تيفاني"، وشركة "قطر سبورت"، ونادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي.