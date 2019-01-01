مدير تدريب الشباب الإفريقي: نجحنا في تحدي "اختلاف الثقافات" بين المشاركين

قالت سارة ياقوت مدير إدارة تدريب الشباب الإفريقي، إن هذا البرنامج جاء من توصيات منتدى شباب العالم، لتدريب 1000 أفريقي على 10 مجموعات لمدة 6 أسابيع.



ومن شروط التقديم كما روت "ياقوت" لـ"الدستور"، أن يكون السن من 18 إلى 30 سنة، ولم يتم تحديد كلية معينة فيتم القبول من أى كلية شرط أن يكون حاصل على جوائز فنية أو قام بأى عمل خيري أو لديه هواية، وشارك في أول مجموعة 29 دولة، منهم 15 مصري فقط و30 من نيجيريا والبقية من مختلف الجنسيات.



وتابعت: "واجهنا صعوبات بسبب وجود ثقافات مختلفة وجنسيات من جميع الدول، فقررنا أن تبدأ أول محاضرة كفريق عمل واحد دون النظر إلى أى اختلافات حتى أنهم تعودوا على فكرة المناقشة الإيجابية غير المتعصبة، ونفذنا الكثير من النشاطات، وطفنا بهم محافظات مصر حتى قناة السويس، وخلال إحدى المباريات صممنا ستاد صغير في الأكاديمية والجميع كان يشجع بروح حماسية".



واستطردت: "حاولنا توجيه آراء الشباب بشكل إيجابي في التفكير في مشروعات مشتركة تفيد القارة وكيفية التعاون مع بضعهم البعض في وضع حلول لمشاكل القارة، اعتمدنا على مناهج عملية أكثر، للتطبيق على أرض الواقع من خلال ورش العمل الموجودة بالأكاديمية".