إثيوبية مشاركة في برنامج الشباب: توصيات الرئيس دفعتني للتسجيل

انطلقت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي في عام 2018 بتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدثت الدستور مع الطلاب الموجودين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقالت فيفين من أثيوبيا إنها شاركت في منتدى شباب العالم وملتقى أسوان، وعندما سمعت توصيات الرئيس بعمل برنامج لتأهيل الشباب الأفريقي، قررت التسجيل وبالفعل شاركت ووجدت أنها استفادت كثيرًا.

وأضافت لـ"الدستور" أن قضية المساواة بين الجنسين، والإيمان بدور المرأة في القارة الافريقية كانت من أهم الأشياء التي أبهرتها خلال دراستها في الأكاديمية، وهذا أيضا ما يركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما.

كما يعقد خلال المؤتمر حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، والذي يعد أحد توصيات منتدى شباب العالم 2019، وذلك استكمالا لنجاح التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وتمكين الشباب المصري ليشمل القارة الافريقية، لتضمهم في أول برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب الإفريقي في مصر من خلال الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

