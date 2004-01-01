الجزائري بودبوز يعود إلى فرنسا من بوابة سانت إتيان

يعود لاعب الوسط الهجومي رياض بودبوز إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم من بوابة سانت إتيان الذي أعلن بأن الدولي الجزائري سيخضع الجمعة للفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقد انتقاله من ريال بيتيس الإسباني، أملا بأن يكون مع الفريق في اليوم التالي لبدء معسكر اعدادي في إنكلترا.



وقالت إدارة سانت إتيان الخميس لوكالة فرانس برس "نأمل بأن يكون مع مجموعة اللاعبين الذين ينتقلون السبت لخوض معسكر لأسبوع في إنكلترا، في ميدلزبره ثم نيوكاسل".



وترك الجزائري البالغ من العمر 29 عاما الدوري الفرنسي في 2017 عندما انتقل من مونبلييه الى ريال بيتيس الذي أعاره في يناير الماضي لمواطنه سلتا فيغو.



وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن قيمة صفقة التعاقد مع بودبوز ستكون بين 3،5 و4 ملايين يورو بعقد لثلاثة مواسم.



ويأتي التعاقد المرتقب مع بودبوز الذي بدأ مسيرته الكروية في فرنسا حيث احترف مع سوشو (2004-2008 مع الفرق العمرية و2008-2013 مع الفريق الأول) ثم باستيا (2013-2015) ومونبلييه (2015-2017)، بعد رحيل المهاجم ريمي كابيلا الى الدوري الروسي.