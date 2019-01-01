الأمن الأوكراني: لم نجد سببًا لاحتجاز طاقم الناقلة الروسية

قال جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، إنه لم يجد سببا لاحتجاز طاقم الناقلة الروسية (نيما)، وأنه تم منح الطاقم إمكانية العودة إلى وطنهم دون أي عوائق.



وجاء في بيان الأمن الأوكراني - "تبين أثناء التحقيقات، أن طاقم الناقلة لم ينتهك قواعد القانون البحري وقوانين أوكرانيا، وبالتالي لا يوجد سبب لاعتقالهم، وباتباع القوانين الأوكرانية، ودون انتهاك حقوق البحارة الروس وحرياتهم، تم منحهم إمكانية العودة إلى أسرهم دون أية عوائق".



يذكر أن جهاز الأمن الأوكراني احتجز في ميناء (إيزمايل) في مقاطعة (أوديسا) ناقلة (نيكا سبيريت) الروسية التي شاركت تحت اسمها السابق (نيما) - بحسب كييف - في منع مرور السفن الحربية الأوكرانية خلال الحادث الذي وقع في مضيق (كيرتش) في نوفمبر الماضي.



وأعلنت سفارة موسكو في كييف إخلاء سبيل أفراد طاقم السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا، وهم في طريقهم إلى روسيا، فيما لا تزال السفينة في الميناء.