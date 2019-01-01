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اقتصاد

وزير الطاقة الأمريكى: رؤية السيسى تساعد مصر على النمو والتطور

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:54 م
جريدة الدستور
سيد إبراهيم
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عقد وزراء البترول والطاقة، بدول منتدى غاز شرق المتوسط، مؤتمرا صحفيًا في أعقاب الاجتماع الوزاري الثانى الذى استضافته القاهرة اليوم الخميس، بمشاركة عدد من وزراء دول المتوسط ووزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى وممثلين عن الاتحاد الاوروبى وفرنسا والبنك الدولى.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا المنتدى يمثل آلية فاعلة للتعاون بين دول شرق المتوسط في استثمار مواردها من الغاز بما يعود بالخير والنماء على تلك الدول ويسهم في تحقيق الرفاهية لشعوبها، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعى في شرق المتوسط، هو عامل رئيسى في تحقيق الازدهار الاقتصادى ونشر السلام والاستقرار بالمنطقة ودولها.
وأشاد الوزير بالدعم الذى يلقاه المنتدى من كبرى دول العالم وفى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبى وفرنسا، ومساندته في تحقيق أهدافه، وتجلى ذلك في حرصها على المشاركة في اجتماعات المنتدى وحضور وفد أمريكى رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة الامريكى السيد ريك بيرى.
و أضاف الملا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص خلال لقائه الوزراء المشاركين باجتماعات المنتدى اليوم على إبراز دور مصر الحيوى، وحرصها على عقد شراكة حقيقية مع دول شرق المتوسط دعما لجهود تنمية موارد الغاز فى المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة.
ومن جانبه أعرب وزير الطاقة الامريكى ريك بيرى عن تقديره الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على لقائه وزملائه الوزراء صباح اليوم، لًافتا إلى تميز مصر في تنظيم هذا المنتدى الذى يعد فعالية تاريخية في مجال الطاقة، وفى سبيله لأن يصير منظمة دولية مهمة لها هيكل قوى قاعدة صلبة نبنى عليها التعاون بيننا لعقود وسنوات قادمة، وان هذا المكان المميز الذى استضاف فعاليات اجتماعات المنتدى يعكس رؤية الرئيس السيسى الرامية الى استمرار تطوير مصر وتحقيق النمو والازدهار لها وللمنطقة.
وأشاد الوزير الامريكى باختيار الرئيس السيسى للمهندس طارق الملا لقيادة قطاع البترول والغاز في مصر قائلا " الرئيس السيسى توخى الحكمة في اختيار المهندس طارق الملا والذى يتسم بكونه شخصية متفردة تتمتع بالكفاءة العالية والقدرة على تحقيق رؤية الرئيس ورؤية تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة بالمنطقة.
وأنه يمتلك رؤية واسعة وفهم عميق لكل مايتعلق بصناعة الطااقة ومستجداتها في ذلك التوقيت الذى يمر به العالم، وتظهر فيه الأهمية الكبرى للطاقة "، مضيفًا أن اكتشاف الغاز في شرق المتوسط ونقله يمثل أهمية كبرى لدول المنطقة والاتحاد الاوروبى بما يدعم الاستمرار في الدور الحيوى الذى يلعبه الغاز في تحقيق وفر في الموارد المالية مثلما استطاعت أوروبا توفير 8 مليارات دولار سنويا جراء زيادة استخدام الغاز وفقا لما اقره فاتح بيرول مدير الوكالة الدولية للطاقة.
وأكد الوزير الأمريكى أن بلاده تشارك مصر ودول شرق المتوسط جهودها، وتوفر الدعم للتعاون بينهم في مجال الغاز من خلال تقديم التكنولوجيا المبتكرة التي تساهم في اكتشافه واستغلاله وتنمية، موارده في شرق المتوسط عبر الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة الطاقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة للاستمرار في اكتشاف موارد جديدة للغاز من خلال الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل في منطقة شرق المتوسط.
وأضاف: مستمرين في العمل على تطوير التكنولوجيا، ودعم الابتكار في مجال استكشاف الموارد الهيدروكربونية لتحسين الأداء لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل عما كانت عليه في الماضى، وأن بلاده تمتلك من القدرات لتطوير أحدث التكنولوجيات في كافة مجالات الطاقة من خلال 17 معملا متخصصا في وكالة الطاقة بالولايات المتحدة.
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