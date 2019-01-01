القبض على موظف منتحل صفة ضابط بجهة سيادية في الجيزة

كشفت قوات تأمين المنطقة الأثرية بالجيزة عن انتحال موظف لصفة ضابط بجهة سيادية أثناء دخوله للتنزه بمنطقة الأهرامات وأبو الهول وعثر بحوزته على طبنجة صوت وهاتف محمول يشبه جهاز اللاسلكي.



وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة العميد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، أنه أثناء تمركز قوات تأمين مدخل المنطقة الأثرية اشتبهت في أحد الأشخاص وبرفقته آخر يطلبان التنزه بالأهرامات وأبو الهول حيث ادعى أحدهما أنه ضابط بجهة سيادية.



قام الرائد محمد عاصم الضابط بمباحث السياحة بتفتيش الشاب وسيارته بعد الاشتباه به وتبين حيازته لطبنجة صوت وهاتف على شكل جهاز لاسلكي وكان برفقته آخر 20 سنة طالب بكلية تجارة، باستجواب المتهمين أقر المتهم الأول أنه خريج جامعة عمالية موظف بمستشفى وادي النيل وأنه كان يرغب في الالتحاق بكلية عسكرية إلا أنه أصيب في حادث منعه من الالتحاق بها فالتحق بالجامعة العمالية، وأضاف المتهم أنه مازال نفسيا متأثرا ويرغب في الشعور الدائم بكونه ضابط، بينما قال المتهم الثاني الطالب أنه لم يكن يعلم بان صديقه ليس ضابط وفوجئ بذلك عندما اعترف أمام مباحث السياحة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لنيابة الهرم للتحقيق.