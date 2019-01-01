"كيفية التغلب علي التلوث" بثقافة أحمد بهاء الدين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعالیات والأنشطة خلال الأجازة الصیفیة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدین للطفل.



وعقد القصر ندوة عن "تلوث الهواء وتلوث الأرض الزراعية" وكيفية التغلب والقضاء علي كل أشكال التلوث بالتعاون مع إدارة التوعية البيئية التابعة لحماية وشئون البيئة ببنی غالب بأسيوط.



وأوضح خلال الندوة الدكتور باسم أنور توفیق الإضرار الخطيرة علی الصحة العامة للإنسان نتيجة استخدام المواد الكيميائية فی الزراعة وعلف الماشية والطیور ورغم وجود بدیل صحی آمن یتمثل فی استخدام الکائنات الحية الدقيقة أو الزراعة العضوية والتی تسمی EM وذکر فوائدها مثل الحفاظ علی صحة الإنسان وعلي الحيوانات وعلي الأرض الزراعية من خلال الحفاظ علي البيئة وعلي التربة الزراعية والقضاء بطريقة علمية علي كل اشكال التلوث التي تدمر البيئة وتدمر صحة الانسان واكد علي ترسيخ قيم الحفاظ علي بيئة نظيفة.



كما نفذ القصر ورشة أشغال فنية عن كيفية إستخدام وإعادة تدوير خامات البيئة في تصنيع أشياء جمالية ذات قيمة نفعية وعمل زهرية ورود باستخدام علبة من مخلفات البيئة وتلوين حبات الزلط الصغيرة، إلى جانب تنفيذ ورشة اشغال فنية فنون تشكيلية.