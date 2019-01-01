"الآثار الاجتماعية والسيسيولوجية لثورة 23 يوليو" بثقافة القاهرة

نظم فرع ثقافة القاهرة في اطار احتفالاته بثورة يوليو محاضرة بمركز شباب 15 مايو بعنوان "ثورة يوليو والآثار الاجتماعية قراءة سيسيولوجية"، ألقاها الدكتور طارق العكاري ماجستير فى ريادة الأعمال، تحدث خلالها عن ثورة يوليو وردّ على ما يُوجه لها من انتقادات مغلوطة يتجاهل أصحابها الوضع الحقيقى المتردي لمصر قبلها من كافة النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



وفي نفس السياق أقيمت محاضرة أخرى ألقتها الدكتورة هويدا صالح رئيس تحرير جريدة مصر المحروسة، التي بدأت حديثها مستشهدة بحديث الدكتور طارق ثم تناولت مبادئ الثورة التى قامت لتحقيقها وأنه يكفينا أنها خلصتنا من استعمار وعدو يتقاسم معنا معيشتنا والوطن وكيف نلوم على زعيم فكّر فى المواطن البسيط ومنحه أرض كان يعمل فيها بالسخرة وبخدمة ذليلة، كما أعطاه فرصة لتعليم أبناءه مجانا، أدارت الندوات مديرة القصر.