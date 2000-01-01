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فى خدمتك.. خطوات تحويل بطاقة تموين من محافظة إلى أخرى

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:03 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
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تقدم وزارة التضامن مجموعة من المعلومات الهامة من خلال موقعها على الإنترنت، ونقلا من موقع الوزارة نقدم طريقة تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى بواسطة المواطن وهي كالآتي:

أ- المحافظة المحول منها:
- يقوم المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له ويقوم بتحرير نموذج أداء خدمة وتحديد الخدمة المطلوبة (المحافظة المراد التحويل إليها) واسم البدال المراد التحويل منه ويرفق معه المستندات الآتية:

- البطاقة الذكية:
- المستند الدال على تغيير عنوان السكن.

- يقوم مكتب التموين بالاستعلام من قاعدة البيانات ومطابقة البيانات الخاصة بالمواطن بالبيانات الموجودة بقاعدة البيانات، كما يقوم مكتب التموين بمراجعة نموذج أداء الخدمة والتأكد من سلامة الإجراءات واسم المحافظة المحول إليها وتحديد اسم المكتب التمويني المحول إليه واعتماد النموذج وختمه بختم شعار الجمهورية واستلام البطاقة الذكية من المواطن.

- يقوم مكتب التموين بإرسال نموذج أداء الخدمة إلى مركز الخدمة لخصم البطاقة من قاعدة بيانات المحافظة.

- يقوم مركز الخدمة بالتنفيذ.

- يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

- يقوم مكتب التموين المحول منه بإعطاء المواطن خطابا معتمدا من المديرية ويتم ختمه بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه إلى مكتب التموين المحولة إليه البطاقة التموينية.

ب - المحافظة المحول إليها:
يقوم المواطن بتسليم خطاب التحويل المعتمد من المديرية بالمحافظة المحول منها إلى مكتب التموين المختص بالمحافظة المحول إليها.

- يقوم مكتب التموين باعتماد نموذج أداء الخدمة وإرساله إلى مركز الخدمة للتنفيذ.

- يقوم مركز الخدمة بإدراج بيانات البطاقة الجديدة على النظام وتعديل كود البدال الجديد على بطاقة المواطن وإرسال البطاقة والمرفقات إلى الشركة.

- تقوم الشركة المنفذة بمراجعة التعديلات وإرسال البطاقة والمرفقات إلى مكتب التموين.

- يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

- يتم صرف المقررات التموينية للمواطن اعتبارا من الشهر التالي.
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