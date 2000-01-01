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سياسي

نائب رئيس "الغد": السيسي أنقذ الثروة الداجنة في مصر

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:22 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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قال الخبير الاقتصادي محمد إمام عبد العزيز نائب رئيس حزب الغد للشئون الاقتصادية، إن الثروة الداجنة في مصر تتعرض لمخاطر كبرى تحتاج إلى التطرق إليها وإعادة النظر فيها لخطورتها.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 3،5 مليون عامل وقرابة 52 ألف مزرعة منتشرة في عموم الجمهورية ويبلغ رأس المال الذي يدور في هذه الصناعه قرابه 65 مليار دولار سنويا.

وأوضح أن صناعة الدواجن من أهم مصادر الغذاء البروتيني في مصر، خصوصا لدي الطبقه الفقيرة والمتوسطة نظرا لتقارب أسعارها مع متوسط دخول هذه الفئة العريضة من الشعب المصري حتي عام 2000 واستطاعت مصر قبل هذه الفترة تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية ولكن بعدت الحكومة ورفعت يدها عن هذه الصناعة، ما أدى إلى تراجعها وسيطر عليها رجال الأعمال والمستثمرون ولجأت الدولة إلى الاستيراد لسد العجز في الأسواق عن طريق الدواجن المجمدة.

وأردف أن الدوله بدأت تستشعر الخطر، الذي يواجه هذه الصناعة المهمة التي تمس الفئة العريضة من الشعب مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه الاهتمام إليها بشكل واضح ويشكل لها متخصصين لإعادة تقييمها والوقوف على نقاط الإيجاب والسلب ومحاولة معالجتها للعودة مرة أخرى إلى الاكتفاء الذاتي منها والتصدير وتوفير فرص العمل.

وقال نائب رئيس الحزب، إن الرئيس وجه بتفعيل الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوي والتوسع فيها وتطبيق معايير الأمان الحيوي في مزارع الدواجن ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها من التلف وزيادة الإنتاج كما وجه الرئيس السيسي بضرورة تنظيم الاستيراد مع الإنتاج المحلي، وفقا لحاجة السوق حتي لاتؤثر عمليه الاستيراد على المنتج المحلي وتؤدي إلى تعطيله وتحجيمه.

وطالب الدولة بالتوسع في إنشاء المزارع الداجنة علي أساليب وتقنيات عالمية والبعد عن المزارع العشوائية، والتي يزيد فيها النافق من الدواجن أحيانا على 60 %، لافتا إلى أن المتوسط العالمي من النافق يجب ألا يزيد عن 5 ٪ فقط، وهو ما يؤكد حجم الإهدار الكبير والتلف في هذه الثروة المدارة بشكل عشوائي يتخطي كل النسب العالمية.

ووجه بضرورة فتح باب القروض والتسهيلات اما صغار المربيين بفوائد لاتزيد على 5%، مؤكدا الإشراف البيطري على الأمصال وضرورة التأكد من فحصها في معامل متخصصه قبل دخولها إلى الأسواق لضمان سلامتها ووضع قوانين رادعة لكل من يخالف شروط السلامة المفروضة وتحجيم عمليه الاستيراد.

وقال إن الدولة عقدت بروتوكول تعاون مشترك بين مربي الدواجن من ناحية والجمعيات التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب لشراء الذرة المنتجة محليا، بالإضافة إلى وجود إستراتيجية واضحة في تسويق الذرة وتوفيره لإنتاج الأعلاف اللازمة لعملية التسمين.

وأكد اهتمام الدولة بمتابعة طريقة التخلص من النافق من الدواجن وضرورة وضع منظومة تسويقية وعودة بورصات الدواجن الي عملها مرة أخرى، لكي تضع السعر المناسب والذي يعطي للمربي حقه ولا يعرضه لخسارة فتؤدي إلى تآكل رأس المال معه والتوقف عن الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة ضمان الدولة توفير الكتكوت الصغير اللازم للتسمين بأسعار مناسبة.
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