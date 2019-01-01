شهاب عبدالله أفضل لاعب في مباراة مصر والنرويج بربع نهائي بطولة العالم لليد

توج شهاب عبدالله لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد (مواليد 98) بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والنرويج، التي أقيمت اليوم الخميس في إطار منافسات ربع نهائي بطولة العالم للشباب فى نسختها الـ 22 التي تستضيفها إسبانيا حتى الأحد المقبل.



جاء تتويج اللاعب شهاب عبد الله بجائزة أفضل لاعب بمباراة اليوم بعد أن قدم أداء متميزا طوال المباراة.

يذكر أن مباراة مصر والنرويج انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 29-27 وتأهله لنصف نهائي البطولة.