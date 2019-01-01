المشير حفتر يعزي تونس في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي

بعث القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، برقية تعزية إلى تونس في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.



ونشرت صحيفة العنوان نص البرقية التي جاء فيها أن ليبيا تقف بأكملها مع تونس في هذا المصاب، وأن ليبيا وتونس شعب واحد.



وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.



وفي وقت لاحق وأدى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لتونس.



كما أعلنت الحكومة التونسية الحداد العام في البلاد لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام في جميع مؤسسات الدولة.



وأعلنت الحكومة أيضا أن يوم السبت سيشهد إقامة جنازة وطنية لتشيع جثمان الرئيس الراحل السبسي.



ووفقا للدستور التونسي، يتولى رئيس مجلس النواب محمد الناصر، البالغ من العمر 85 عاما، الرئاسة لمدة تتراوح ما بين 45 يوما إلى 90 يوما كحد أقصى، يتم خلالها تنظيم الانتخابات.