الزراعة تستعد لبيع الأضاحي في منافذ المحافظات

تستعد منافذ وشوادر وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في ٢٧ محافظة إلى جانب منافذ شارع نادي الصيد، لبيع الأضاحي ولحوم العيد من العجول البلدية والخراف من مزارع قطاع الإنتاج والزراعة المحمية والمعمل المركزي للأعلاف.



وقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لديها مجموعة من الشوادر والمنافذ في ٢٧ محافظة لبيع العجة البلدية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وزن قائم بأسعار تبدأ من ٤٠ إلى ٦٣ جنيها حسب نوع الذبيحة، كما تطرح شوادر ومنافذ الوزارة لحوم بلدية طازجة مذبوحة بسعر من ٩٥ جنيه إلى ١١٠ جنيه للكيلو.



وقال القرش في تصريحات للدستور، إن الشوادر والمنافذ ستبدء خلال ٤٨ ببيع الأضاحي واللحوم البلدية الطازجة للمواطنين، حيث أنه جار تجهيز جميع المنافذ من مزارع وقطاعات وزارة الزراعة وأن الأضاحي في العجول تتراوح أوزانها بين ٣٥٠ إلى ٥٥٠ كيلو للعجل الواحد والخراف والماعز يتراوح وزنها بين ٤٠ إلى ٩٠ كيلو للرأس الواحدة.