محمد رمضان ينعى فاروق الفيشاوي: "الله يرحمه النجم الكبير"
الخميس 25/يوليه/2019 - 09:19 م
رضوي عبدالغنيطباعة
نعى محمد رمضان الفنان فاروق الفيشاوي، بنشر صورة للراحل على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تحمل بعض الآيات القرآنية.
وكتب الفنان على الصورة، قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته النجم الكبير فاروق الفيشاوي".
وتوفى الفيشاوي صباح اليوم عن عمر 67عامًا، بعد دخوله في غيبوبة كبدية.
وكتب الفنان على الصورة، قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته النجم الكبير فاروق الفيشاوي".
وتوفى الفيشاوي صباح اليوم عن عمر 67عامًا، بعد دخوله في غيبوبة كبدية.