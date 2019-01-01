محمد رمضان ينعى فاروق الفيشاوي: "الله يرحمه النجم الكبير"

نعى محمد رمضان الفنان فاروق الفيشاوي، بنشر صورة للراحل على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تحمل بعض الآيات القرآنية.



وكتب الفنان على الصورة، قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته النجم الكبير فاروق الفيشاوي".



وتوفى الفيشاوي صباح اليوم عن عمر 67عامًا، بعد دخوله في غيبوبة كبدية.