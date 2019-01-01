تعديل جديد في موعد الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الخميس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل بعد أن كانت مقررة سابقا في 17 نوفمبر المقبل، وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.



وأكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى فيصل خليفة أن موكب دفن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي سيكون بعد غد السبت، مشيرا إلى أن "موكب الدفن" سينطلق الساعة الحادية عشر (بالتوقيت المحلي) من قصر قرطاج في اتجاه مقبرة الجلاز.

