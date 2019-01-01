ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

شدد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح،على تكثيف الرقابة على المطاعم والكافيتريات خاصة في فصل الصيف، ومراجعة كل ما يقدم للمواطنين من خلالها من حيث الصلاحية والجودة.

قامت حملة مكبرة من مديرية التموين بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، بالإشتراك مع السياحة والشئون الصحية، والطب البيطري، والقوى العاملة، والمرافق، على المطاعم والكافيتريات والمحلات.

تم ضبط 45 كجم أغذية منتهية الصلاحية، عبارة عن كبدة وسجق وبطاطس نصف مطهية، وزيتون مخلل وعجينة بيتزا، بأحد المطاعم بالإضافة إلى ضبط عدد 8 كجم من الدواجن المذبوحة والمنتهية الصلاحية بمطعم اخر.

تم تحرير محاضر غش تجاري، وذلك بعد تقارير الصحة التي أفادت بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات من الأغذية منتهية الصلاحية، وأرسلت المحاضر للنيابة العامة بمطروح للنظر والتصرف.